أعلن عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، ورئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف عن اعتقال مسلحين من كتيبة "آزوف" في بيرديانسك كانا يخططان لهجمات إرهابية.

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وتابع روغوف أن المتطرفين كانا يعدان لهجوم على محطة فرعية وعلى قيادات في إدارة المدينة، وأحدهما لا زال مدرجا في تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني المتطرف. وكان من بين خططهما تفجير محطة كهرباء. وأشار روغوف إلى أن المسلحين يقدمان اعترافاتهما، حيث ستعرف من خلالهما قوات الأمن الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام.

وذكر روغوف أنه قد تم العثور على متفجرات وقنابل يدوية وأسلحة نارية في حوزة المسلحين أثناء اعتقالهما.

المصدر:نوفوستي