اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو

أفادت قناة "بول بيرفوغو" على "تلغرام" بإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الثلاثاء.

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وجاء في بيان صدر عن القناة: "أجرى لوكاشينكو وبوتين مساء أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية. والمواضيع التي بحثها الرئيسان هي مسائل الجلسة المرتقبة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والعلاقات الروسية البيلاروسية وخاصة التعاون التجاري الاقتصادي وجدول أعمال اللقاءات التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري".

المصدر: نوفوستي