ويس مور.. أول شخص من ذوي البشرة السمراء ينتخب حاكما في تاريخ ولاية ماريلاند

هزم المؤلف والرئيس السابق لمنظمات غير ربحية الديمقراطي ويس مور، المرشح الجمهوري اليميني دان كوكس، ليصبح بذلك أول شخص من ذوي البشرة السمراء ينتخب حاكما في تاريخ ولاية ماريلاند.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، حقق مور (44 عاما) انتصارا كبيرا للديمقراطيين في دورة انتخابات صعبة للحزب، واستعاد قصر الحاكم بعد ثماني سنوات من الحكم الجمهوري.

وبعد صدور النتائج، قال مور لمؤيديه "لقد صنعت التاريخ الليلة. وأعلم أيضا أنني لم أكن أول من حاول ذلك"، مضيفا: "التاريخ الأكثر أهمية هو التاريخ الذي سنصنعه معا، كشعب هذه الدولة، على مدار السنوات المقبلة".

ومور، هو ابن مهاجرة جامايكية قامت بتربيته بمفردها، وأصبح الآن ثالث شخص أسود ينتخب حاكما في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد ديفال باتريك في ماساتشوستس ودوغلاس وايلدر في فرجينيا.

وخلال حملته، حافظ كوكس على العلاقات مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في ولاية ماريلاند.

وستشغل نائبة مور في الانتخابات، أرونا ميلر، مندوبة الولاية السابقة، منصب نائب الحاكم كأول مهاجرة.

المصدر: "واشنطن بوست"