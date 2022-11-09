مختصة أمريكية في الشؤون الروسية: يجب أن نفهم كيف يفكر بوتين ولماذا

قالت فيونا هيل مستشارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع الصحفي ليكس فريدمان، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تغير موقفها تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت هيل وهي مختصة معترف بها في الشؤون الروسية وعملت كمساعد خاص للرئيس الأمريكي للشؤون الأوروبية والروسية منذ أبريل 2017: "يجب علينا امتلاك تفهم (Empathy) استراتيجي في العلاقة تجاه بوتين. يجب أن نفهم كيف يفكر ولماذا. كما تعلمون، هو يتصرف وفقا لسياقه الخاص، ولديه إطاره الخاص ولديه تبريره الخاص لكافة تصرفاته. نحن بحاجة لفهم هذا".

وأشارت هيل إلى أنه في المراحل الأولى من حكمه، عمل الرئيس الروسي على استقرار اقتصاد روسيا وتطبيع أداء النظام المالي فيها.

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وقالت: "تمكن من تسديد كل الديون الخارجية، وأعاد من جديد بناء البلاد".

ونوهت هيل، بأن بوتين فتح روسيا أمام البزنس الدولي، وبالتالي منح الناس الكثير من الفرص.

المصدر: نوفوستي