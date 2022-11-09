وزير تركي: أردوغان يرغب خلال قمة العشرين مناقشة توريد الحبوب الروسية مع بوتين

يرغب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة مناقشة، موضوع توريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشي، إن الرئيس أردوغان، يأمل بعقد لقاء مع نظيره الروسي على هامش القمة التي ستجري في جزيرة بالي في إندونيسيا.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية: "يرغب الرئيس أردوغان بحث تفاصيل هذا الموضوع (توريد الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة لها)، خلال اللقاء مع الرئيس المحترم بوتين المتوقع في قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، المقررة كما تعلمون في الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم تسريع العملية".

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وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه اتفق مع الرئيس بوتين على إمكانية إرسال حبوب وأسمدة روسية الدول الإفريقية التي تعاني من مجاعات وذلك بشكل مجاني.

في أوائل سبتمبر أشار بوتين إلى أن الغرب، احتفظ بمعظم الحبوب الأوكرانية لصالح الدول الأوروبية، وليس لصالح الدول المحتاجة لها في إفريقيا.

وذكر بوتين أن موسكو مستعدة لتزويد أفقر البلدان مجانا بكل كمية الحبوب المخصصة لها بموجب صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي