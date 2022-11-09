إيران.. مقتل عنصر من الأمن الإيراني بعملية دهس في ميناء كياشهر

أفادت وسائل إعلامية إيرانية بأن "التعبوي المدافع عن الأمن مجيد يوسفي، استشهد مساء الثلاثاء أثناء قيامه بواجبه عند نقطة تفتيش في ميناء كياشهر بمحفظة كيلان شمال البلاد".

وأكد مصدر لوكالة "إرنا" أن "يوسفي الذي كان أيضا من المدافعين عن مراقد أهل البيت، استشهد حينما قاد شخص سيارة بسرعة باتجاه القوات المتواجدة عند نقطة التفتيش"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع قيد التحقيق".

وفي وقت سابق "تعرض التعبوي حمزة علي نجاد أثناء عودته من منزل والده مع زوجته وطفله للاعتداء استشهد على إثره وبعد فترة وجيزة تعرض التعبوي حميد بورنوروز للطعن خلال أعمال الشغب في مدينة لاهيجان بمحافظة كيلان ما أدى الى استشهاده".