إعدام شخصين في جنوب شرق إيران مدانين بقتل عناصر من الشرطة

أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في ‌إيران⁩، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عنصرين من ‌"جيش العدل⁩" المصنف إرهابيا، وهما مدانان بقتل عناصر من الشرطة عام 2016.

وقالت الوكالة إنه تم تنفيذ الإعدام بعد ثبوت مسؤوليتهما عن مقتل أربعة من عناصر حرس الحدود، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم في هذه القضية تم بعد تحقيقات منذ عام 2016.

وتأسس "جيش العدل" على يد عناصر سابقين في تشكيل متطرف شن حركة تمرد في المحافظة. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا الجماعة بشن عمليات انطلاقا من باكستان المجاورة.

وتم الحكم على بلوش وآسكاني بالاعدام على خلفية "تسببهما بمقتل أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في المحافظة.

وغالبا ما شهدت محافظة سيستان بلوشستان على مدى الأعوام الماضية، مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحة.

وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها الى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات جهادية متطرفة.

المصدر: "أ ف ب"