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منع مراقبي وزارة العدل الأمريكية من دخول مراكز الاقتراع في ولايتين أمريكيتين

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منع مراقبي وزارة العدل الأمريكية من دخول مراكز الاقتراع في ولايتين أمريكيتين
Globallookpress ALEXEY BYCHKOV
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في ولايتي فلوريدا وميسوري الأمريكيتين منعت مراقبي وزارة العدل من التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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ورفضت إدارة الحاكم الجمهوري لفلوريدا رون دي سانتيس السماح للمراقبين بدخول عدد من مراكز الاقتراع الجنوبية، بدعوى أن مشاركة الحكومة الفدرالية "ستكون لها نتائج عكسية، ويمكن أن تقوض الثقة في الانتخابات".

وصرح مسؤول في إدارة فلوريدا: "تحدد قوانين فلوريدا الأشخاص الذين يمكنهم دخول أي غرفة أو مكان اقتراع. ولم يتم تضمين موظفي وزارة العدل إلى هذه القائمة".

وبحسب "واشنطن بوست"، لم يسمح كذلك مسؤولو ميسوري بدخول المراقبين إلى صناديق الاقتراع في عدة مقاطعات، موضحين أن وجودهم "يرقى إلى مستوى محاولة ترهيب السلطات الانتخابية المحلية".

وتجري الانتخابات النصفية للكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم الثلاثاء، حيث يخاطر الديمقراطيون بفقدان الأغلبية في كلا المجلسين، ما يمكن أن يضعف الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

المصدر: نوفوستي

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