فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في 3 ولايات أمريكية

فاز 3 أمريكيين من أصل فلسطيني بعضوية مجلس النواب عن 3 ولايات هي جورجيا، وإلينوي وولاية ميشيغان.

وفازت الفلسطينية رؤى رمان، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، وشكرت في منشور عبر "إنستغرام" كل الذين ساندوها في الوصول إلى برلمان الولاية.

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

Abdel Nasser Rashid, First Palestinian American elected to Illinois House of Representative

Congratulations

عبدالناصر رشيد، ابن ترمسعيا ، اول فلسطيني امريكي يفوز بعضويه برلمان ولايه الينوي pic.twitter.com/Q2wA0LeFd0 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) November 9, 2022

كما فازت رشيدة طليب، مرشحة الحزب الديمقراطي أيضا في انتخابات الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشغيان بعد حملة شرسة خاضتها ضد مرشحة مؤيدة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومؤسسات إسرائيلية عاملة في أمريكا.

To every single volunteer, thank you for protecting people's right to vote. Thank you for caring enough. Thank you for showing up with joy and love.



Tonight, we will show folks that our community is beautifully loud and powerful. We aren't going to be silenced. pic.twitter.com/7yWh6P199t — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 9, 2022

واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني الأمريكي ماهر عبد القادر إن "نجاح الشباب الفلسطيني في هذه الانتخابات يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به العشرات من قيادات الجالية في دعم المرشحين، واستكمالا للنجاحات المتتالية التي حققها المرشحون الفلسطينيون في انتخابات البرلمانات، سواء أكان على مستوى ولايات معينة أم على مستوى الولايات المتحدة".

المصدر: "شهاب نيوز"