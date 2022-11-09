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فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في 3 ولايات أمريكية

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فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في 3 ولايات أمريكية
AFP
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فاز 3 أمريكيين من أصل فلسطيني بعضوية مجلس النواب عن 3 ولايات هي جورجيا، وإلينوي وولاية ميشيغان.

وفازت الفلسطينية رؤى رمان، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، وشكرت في منشور عبر "إنستغرام" كل الذين ساندوها في الوصول إلى برلمان الولاية.

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

كما فازت رشيدة طليب، مرشحة الحزب الديمقراطي أيضا في انتخابات الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشغيان بعد حملة شرسة خاضتها ضد مرشحة مؤيدة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومؤسسات إسرائيلية عاملة في أمريكا.

واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني الأمريكي ماهر عبد القادر إن "نجاح الشباب الفلسطيني في هذه الانتخابات يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به العشرات من قيادات الجالية في دعم المرشحين، واستكمالا للنجاحات المتتالية التي حققها المرشحون الفلسطينيون في انتخابات البرلمانات، سواء أكان على مستوى ولايات معينة أم على مستوى الولايات المتحدة".

المصدر: "شهاب نيوز"

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