بريطانيا تمنح الجيش الأوكراني 12 ألف طقم نوم و150 خيمة دافئة للشتاء

أعلنت المملكة المتحدة عن منحها الجيش الأوكراني 12 ألف طقم نوم لفصل الشتاء، إضافة إلى 150 خيمة دافئة.

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جاء ذلك في وثيقة وزعها مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أكد على أهمية مواصلة دعم الشعب الأوكراني، وتابع: "يسعدني أن تساعد المجموعات التي تبرعت بها المملكة المتحدة على إبقاء جنود القوات المسلحة الأوكرانية دافئين وآمنين في مواجهة شتاء قارس وهم يقاتلون من أجل بلادهم".

ويشار إلى أنه في منتصف ديسمبر، ستزود لندن القوات المسلحة الأوكرانية بـ 25 ألف طقم من الملابس لدرجات الحرارة المنخفضة.

وقد تم إعداد البيان قبل اجتماع رئيس الوزراء البريطاني مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم، كما أعرب سوناك عن أمله في أن تصبح بريطانيا ركيزة قوية لحلف "الناتو" لأجيال قادمة، حيث يمثل التحالف "حجر الزاوية لأمن بريطانيا وحلفائها".

وقد أشار سوناك، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى نية المملكة المتحدة مواصلة دعم كييف، وقال، إضافة إلى ذلك، إن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيكون أقوى من أي وقت مضى في ظل رئاسته للوزراء.

المصدر: RT