الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات اختيار رئيس جديد للحكومة

بدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، اليوم الأربعاء، اجتماعات مع أعضاء من جميع الأحزاب في الكنيست، كجزء من المشاورات الرسمية حول من يجب أن يشكل الحكومة المقبلة.

وستجرى المحادثات في منزل هرتصوغ بالقدس وتبث على الهواء مباشرة.

هذا وحصلت الكتلة الدينية اليمينية لزعيم الليكود المعارض بنيامين نتنياهو، والتي تضم حزبي "شاس" المتشدد وحزب "يهدوت هتوراة" إلى جانب حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف على 64 مقعدا في انتخابات الأسبوع الماضي. ومن المتوقع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"