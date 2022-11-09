 
مباشر

وسائل إعلام: أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب بايدن

أخبار العالم

وسائل إعلام: أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب بايدن
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u525

تدل نتائج استطلاع ما بعد التصويت لانتخابات الكونغرس الأمريكي نشرتها قناة "سي إن إن"، على أن أكثر من ثلثي المشاركين في الانتخابات لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

إقرأ المزيد
CNN: تقدم الجمهوريين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين
CNN: تقدم الجمهوريين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

وأفادت القناة بأن 7 من كل 10 ناخبين مستقلين وحوالي 9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الجمهوري يعارضون هذا الاحتمال. وفي الوقت ذاته يرى أقل من 6 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي أن بايدن يجب أن يترشح في عام 2024.

أما الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فأعلن ثلثا الناخبين المستقلين و9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي أن موقفهم منه سلبي. وبالعكس فقال ثلثا الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري إن موقفهم من الرئيس السابق إيجابي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا