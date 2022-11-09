وسائل إعلام: أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب بايدن

تدل نتائج استطلاع ما بعد التصويت لانتخابات الكونغرس الأمريكي نشرتها قناة "سي إن إن"، على أن أكثر من ثلثي المشاركين في الانتخابات لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

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وأفادت القناة بأن 7 من كل 10 ناخبين مستقلين وحوالي 9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الجمهوري يعارضون هذا الاحتمال. وفي الوقت ذاته يرى أقل من 6 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي أن بايدن يجب أن يترشح في عام 2024.

أما الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فأعلن ثلثا الناخبين المستقلين و9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي أن موقفهم منه سلبي. وبالعكس فقال ثلثا الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري إن موقفهم من الرئيس السابق إيجابي.

المصدر: نوفوستي