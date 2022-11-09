زاخاروفا: كييف ومرشدوها لا يريدون مفاوضات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كييف ومرشديها لا يريدون أي مفاوضات، وأن هدفهم مدمر.

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وفي تعليقها على احتمال بداية المفاوضات السلمية بين روسيا وأوكرانيا قالت زاخاروفا في بث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إن واشنطن تنقصها تحديدا الرغبة والسعي لحث نظام كييف على أي شيء بناء، والهدف مختلف. الهدف مدمر".

وأضافت أن كييف "ممنوعة" من التفاوض.

وبعد أن ذكرت وسائل الإعلام الغربية أنه يتم دفع كييف للحوار مع موسكو كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، شروط بلاده لإطلاق حوار مع روسيا وبينها "استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية واحترام ميثاق الأمم المتحدة وتعويض كل الخسائر ومعاقبة كل مجرم حرب وتقديم ضمانات لعدم تكرار ذلك".

من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أنه لا توجد لدى روسيا أي شروط مسبقة لإطلاق مفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب على كييف أن تظهر رغبتها في إجراء الحوار.

المصدر: نوفوستي