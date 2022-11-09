البنتاغون: قرار محاولة الاستيلاء على القرم بيد أوكرانيا

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كول، إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستحاول الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

ورفض كول، توضيح ما إذا كانت بلاده مستعدة لدعم مثل هذه الأهداف المحتملة لسلطات كييف.

وأضاف كول في اجتماع أمس الثلاثاء عبر الإنترنت مع مجموعة المعلقين العسكريين (Defense Writers Group) التي تتخذ من واشنطن مقرا لها: "الأوكرانيون وحدهم سيقررون هل تتمثل أهدافهم العسكرية في العودة إلى حدود 23 فبراير عام 2022 أو حدود 2014. وسيكون ذلك، قرارهم في النهاية".

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جاء ذلك في معرض تعليقه على سؤال حول هل ستقدم واشنطن الدعم العسكري والمالي للجهود الأوكرانية المحتملة الهادفة إلى الاستيلاء على القرم.

وأضاف نائب الوزير الأمريكي أنه يمكن مناقشة الوضع النهائي لشبه جزيرة القرم بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أن السلطات الأمريكية تعتزم في الوقت نفسه مواصلة دعم مخزون كييف من الأسلحة.

المصدر: تاس