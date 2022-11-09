ترامب: الولايات المتحدة برئاسة بايدن تحولت إلى "فشل كبير"

اشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تحول الولايات المتحدة إلى "فشل كبير" أثناء رئاسة جو بايدن وفقدانها سمعتها والثقة بها في العالم.

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وقال ترامب في حديث لقناة "NewsNation": "فقدت بلادنا الثقة بها الآن. فقدت سحرها. فقدت كل شيء. بلدنا الآن هو فشل كبير. والعالم كله يضحك علينا".

وجرت في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الانتخابات النصفية إلى الكونغرس الأمريكي. ويتوقع الكثيرون أن يفقد الديمقراطيون نتيجتها أغلبيتهم في كلا غرفتي الكونغرس الأمريكي، مما سيضعف إمكانيات الإدارة الديمقراطية برئاسة جو بايدن وسيخفض فرص بايدن لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.

المصدر: نوفوستي