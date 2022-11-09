نائب وزير الدفاع الأمريكي: سياسات واشنطن تجاه تايوان ستتغير

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، أن سياسات واشنطن تجاه تايوان ستتغير تبعا لتغيرات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد كال خلال لقاء مع الصحفيين والمراقين المختصين بالشؤون الدفاعية، أن الإدارة الأمريكية "متمسكة بسياسة الصين الواحدة وتعارض تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي الجانب من قبل أي طرف".

وأوضح أن واشنطن تعارض "التوحيد بالقوة وإعلان استقلال تايوان من جانب واحد على حد سواء".

وأشار إلى أن التشريعات الأمريكية والاتفاقات القائمة "تلزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة لتايوان لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

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وأضاف أن "استخدام القوة في مضيق تايوان سيمثل خطرا على المصالح القومية الأمريكية وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على الرد".

وأكد أن "السياسات الأمريكية ستتغير بلا شك، تبعا لتغير الوضع الأمني في المنطقة".

يذكر أن الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع سلطات تايوان عام 1979، وأقامتها مع جمهورية الصين الشعبية، متعهدة بالالتزام بمبدأ "الدولة الواحدة"، والاعتراف بالسيادة الصينية على تايوان.

لكن واشنطن لا تزال تحافظ على اتصالاتها بتايوان، ما يثير التوتر في العلاقات مع بكين.

المصدر: تاس