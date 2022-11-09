اليونان.. إضراب عام لـ24 ساعة احتجاجا على تدني الأجور وسوء ظروف العمل

أعلن المجلس اليوناني الأعلى لنقابات العمال عن تنظيم إضراب عام لجميع القطاعات الحكومية والخاصة لـ 24 ساعة اعتبارا من صباح يوم الأربعاء.

ويشمل الإضراب جميع قطاعات النقل البري والبحري والجوي، لكنها ستعمل بشكل متقطع خلال اليوم، لقضاء بعض الحالات الإنسانية والخاصة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليونانية "إيجين" وشركة Olympic Air التابعة لها عن إلغاء وإعادة جدولة العديد من رحلاتها بسبب إضراب موظفي المراقبة والتصاريح الجوية مدة 6 ساعات.

وسيتم إلغاء قرابة الـ50 رحلة، وإعادة جدولة 42، بسبب مشاركة اتحاد جمعيات الطيران المدني في الإضراب.

كما سيشمل الإضراب جميع وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية وحتى المواقع الإخبارية في القطاعين الخاص والعام.

وتم الإعلان عن الإضراب في أثينا والمدن الكبرى للمطالبة برفع الأجور، وتحسين ظروف العمل الرديئة.

ودعا الاتحاد العام لعمال اليونان والنقابات العمالية الأخرى الجميع للمشاركة في التجمع الاحتجاجي في ساحة الميدان المركزي في العاصمة كلاتمونوس الساعة 11:00 بتوقيت اليونان.

المصدر: تاس