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سلطات ولاية إيلينوي الأمريكية تتحدث عن هجوم سيبراني أثناء الانتخابات

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سلطات ولاية إيلينوي الأمريكية تتحدث عن هجوم سيبراني أثناء الانتخابات
AP Charles Rex Arbogast
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أعلنت سلطات مقاطعة شامبين في ولاية إيلينوي الأمريكية عن تعرض خوادمها لهجوم سيبراني أثناء انتخابات الكونغرس.

وقال مسؤولون محليون في منشور على "فيسبوك"، إن "تلك الهجمات السيبرانية تعتبر محاولة استراتيجية ومخطط لها لتقويض عمليتنا الديمقراطية وزعزعة استقرارها".

وأضاف المسؤولون أن هدف الهجوم السيبراني منع المواطنين من المشاركة في التصويت.

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وأوضحت السلطات أن الهجوم تسبب بمشاكل في عمل موقع إدارة المقاطعة، حيث قد يصعب على المواطنين البحث عن المعلومات الضرورية فيه، الخاصة بالانتخابات.

يذكر أنه تجري في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء انتخابات جزئية للكونغرس الأمريكي وسط التوقعات بفقدان الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

المصدر: نوفوستي

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