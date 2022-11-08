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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا هدد الناخبين بسكين في ولاية ويسكونسن (فيديو)

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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا هدد الناخبين بسكين في ولاية ويسكونسن (فيديو)
Gettyimages.ru
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اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا هدد الناخبين في انتخابات التجديد النصفية بسكين في إحدى ضواحي ميلووكي بولاية ويسكونسن، مما أدى لإغلاق أحد مراكز الاقتراع لفترة وجيزة.

وجاء في بيان للشرطة: "استجابت الشرطة في ويست بيند بولاية ويسكونسن في حوالي الساعة 12:35 مساء لبلاغ عن رجل مسلح بسكين في مكتبة West Bend Community Memorial Library، وهي مركز اقتراع وهدد الموظفين وطالبهم بوقف التصويت".

وقالت الشرطة إن "الرجل البالغ من العمر 38 عاما اعتقل دون وقوع حوادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وأضافت أن التصويت في مركز الاقتراع "توقف لأكثر من 30 دقيقة بينما كان الضباط يحققون، لكن الموقع أعيد فتحه منذ ذلك الحين. وقالت الشرطة إن "الاتهامات بحق الرجل ستصدر قريبا".

المصدر: cnn

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