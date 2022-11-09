النقابات البلجيكية تدعو للإضراب احتجاجا على غلاء المعيشة والطاقة

دعت النقابات البلجيكية إلى إضراب يوم الأربعاء، يعطّل الخدمات العامة والشركات في أنحاء البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة وفاتورة الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا.

وسيتسبب الإضراب بإلغاء رحلات للطائرات والقطارات وإغلاق المتاجر الكبرى.

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والغاية من الإضراب المطالبة بتعزيز القدرة الشرائية، وتوقّع عدد من المسؤولين النقابيين مشاركة حاشدة في التحرك.

وتوقع مسؤولون نقابيون تنظيم "مئات الإضرابات" أمام الشركات والإدارات العامة.

وأعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل الدولي إلغاء 60% من الرحلات المقررة لغياب العدد الكافي من الموظفين.

وسيُغلق مطار شارلروا (جنوب)، ثاني أكبر مطار في البلاد لناحية حركة الركاب وحلقة الوصل القارية الرئيسية لشركة "راين إير".

ومساء الثلاثاء، أعلنت الشركة المشغلة للمطار في موقعها الإلكتروني أن "كل الرحلات التجارية" التي من المقرر أن تقلع من المطار قد ألغيت.

وفي قطاع سكك الحديد ستقتصر الحركة على ربع القطارات، وتوقّعت الشركة المشغلة لسكك الحديد اضطرابات اعتبارا من الساعة 22:00 من ليل الثلاثاء.

وينفَذ الإضراب بدعوة من أكبر كونفدرالية نقابية في بلجيكا "إف. جي. تي. بي" (اشتراكية) وبتأييد من نقابة "سي. أس. سي" (اتحاد نقابي مسيحي)، فيما فضّلت نقابة "سي. جي. اس. ال. بي" (ليبرالية) توصيف الأمر بأنه "يوم تحرّك" عوضا عن إضراب عام.

وتعتبر "إف. جي. تي. بي" و"سي. أس. سي" الإضراب وسيلة للضغط من أجل رفع الأجور في عدد من القطاعات.

المصدر: أ ف ب