إيران تهدد بريطانيا بدفع ثمن أفعالها

هدد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، بريطانيا بدفع ثمن أفعالها وسعيها لزعزعة أمن إيران.

وقال خطيب، في حوارمع مكتب حفظ ونشر مؤلفات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حول الأحداث الأخيرة في البلاد، ينشر الأربعاء: "لا شك أن أكبر عمليات تأثير على دولة في العالم لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، من خلال عمليات هجينة، كانت تلك التي نفذتها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية خلال فترة أعمال الشغب وما بعدها".

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وأضاف: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد الكيان الصهيوني في التنفيذ ويد البريطانيين في الاعلام ويد السعوديين في التمويل، هي الأكثر وضوحا. تم تقديم الدعم المالي الكامل لمسرحية برلين المنحطة في مجال الاعلام وتوفير الأجواء وتأجير معدات التصوير وتوفير التسهيلات لحضور الصحفيين وما إلى ذلك".

وتابع خطيب: "لن نكون أبدا مثل بريطانيا داعمين للأعمال الإرهابية وزعزعة الأمن في دول أخرى، لكن لن يكون لدينا التزام بمنع حدوث زعزعة الأمن في هذه الدول، لذلك ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها لجعل دولة ايران الكبرى غير آمنة".

المصدر: وكالة إيرنا