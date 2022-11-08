باريس تسعى للتوسط بين الرئيس الفنزويلي والمعارضة

أعلن قصر الإليزيه سعي فرنسا لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ أكتوبر 2021 بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمعارضة.

وأكد الإليزيه مساء اليوم الثلاثاء أن موقف فرنسا من فنزويلا لم يتغير، ولفت إلى أن السياق تطور مع تغير الوضع السياسي في أميركا اللاتينية، وإظهار الولايات المتحدة مرونة تجاه كراكاس التي قد تتمكن من استئناف تصدير النفط فيما ترتفع أسعار الطاقة عالميا.

وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفنزويلي نيكولاس مادورو، التقيا على هامش المؤتمر الدولي للمناخ في شرم الشيخ، وتبادلا حديثا موجزا، حسب "فرانس برس".

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وبينما لا تعترف باريس رسميا بمادورو رئيسا لبلاده، قال بيان الإليزيه: "نحاول إعطاء زخم لاستئناف المفاوضات، ولهذا السبب صافح ماكرون مادورو وحادثه لفترة وجيزة".

وأبلغ مادورو ماكرون بأنه سيرسل إلى باريس رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز الذي قاد الوفد الرسمي في مفاوضات المكسيك في 2021.

وتأتي تلك المواقف قبل أيام من انعقاد منتدى باريس للسلام في دورته الخامسة يومي الجمعة والسبت، والتي ستركز على أميركا اللاتينية، وسيشارك فيها مادورو.

المصدر: "أ ف ب"