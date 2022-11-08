أردوغان يقود قطارا ويغني مع الأطفال في غازي عنتاب (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أداء إحدى الأغاني التركية مع أطفال في قمرة قيادة قطار دشّنه بولاية غازي عنتاب.

وظهر أردوغان في مقطع فيديو نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون مقطع فيديو على "تويتر"، داخل قمرة القطار وحوله أطفال وهو يردد معهم كلمات إحدى الأغاني التركية، بينما يقوم بقيادة القطار بنفسه.

وعلق ألطون على الفيديو قائلا: "رئيسنا رجب طيب أردوغان مع أطفالنا في غازي عنتاب".

كما نشر ألطون مقطع فيديو وثق أردوغان خلال نزوله من الطائرة وفي استقباله مجموعة من الأطفال، الذي تبادل معهم بعض الأحاديث قبل أن يسمح لهم بالصعود على سلم الطائرة.

وأفاد رئيس دائرة الاتصال معلقا على الفيديو: "محادثة لطيفة مع قادة الفرق الموسيقية في غازي عنتاب".

Gaziantep’te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet… 😊 pic.twitter.com/t0GblTY9Ye — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 7, 2022

المصدر: RT + "تويتر"