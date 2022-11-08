قديروف ينفي مصرع مقاتلين شيشان في لوغانسك

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مصرع مقاتلين شيشان قرب مدينة ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الروسية.

وقال قديروف: "لا أريد حتى التعليق على مثل هذه الترهات. أصرح بأن هذا ليس صحيحا. لم يقتل أي من رجالنا في ليسيتشانسك".

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وأشار قديروف إلى أن المقاتلين الشيشان يعدون حاليا بعض "المفاجآت" للعدو.

ونفى قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، في وقت سابق مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية حول خسارة قواته مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك.

وأشار إلى أن كل شيء تحت السيطرة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات "أحمد" الخاصة والفيلق الثاني التابع للجيش الروسي.

وأكد أن "العدو يتحول إلى وضعية الدفاع"، وأضاف: "مفتاح نجاحنا هو العمل المنسق بين قوات "أحمد" والفيلق الثاني في قوات لوغانسك".

المصدر: RT