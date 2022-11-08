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شعر بها حوالي 209 ملايين شخص.. هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب نيبال

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شعر بها حوالي 209 ملايين شخص.. هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب نيبال
Gettyimages.ru
جهاز رصد الزلازل
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ليل الثلاثاء، أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت منطقة نيبال.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين.

وأفاد بأن الاهتزاز وصل إلى مسافة 500 كيلومتر، وشعر به حوالي 209 ملايين شخص في الهند ونيبال.

المصدر: وكالات

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