شعر بها حوالي 209 ملايين شخص.. هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب نيبال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ليل الثلاثاء، أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت منطقة نيبال.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين.

وأفاد بأن الاهتزاز وصل إلى مسافة 500 كيلومتر، وشعر به حوالي 209 ملايين شخص في الهند ونيبال.

ℹEvent wrap-up: today a M5.7 #earthquake (#भूकम्प) hit #Dailekh (#Nepal) at 02:12:25 local time (UTC 20:27:25). Shaking was felt over 500km by approximately 209M people in India and Nepal. — EMSC (@LastQuake) November 8, 2022

المصدر: وكالات