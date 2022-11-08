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بلغاريا.. تفكيك خلية غجرية للدعارة وتهريب المتسولين إلى سويسرا

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بلغاريا.. تفكيك خلية غجرية للدعارة وتهريب المتسولين إلى سويسرا
Globallookpress Hristo Rusev
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كشفت الإذاعة الوطنية البلغارية عن القبض على مجموعة من المواطنين البلغاريين بشبهة بتنظيمهم عمليات تهريب دولية للبشر وإجبارهم على التسول والدعارة في سويسرا.

وقالت الإذاعة إن جميع المقبوض عليهم من مدينة لوكوفيت في المنطقة الشمالية الوسطى من بلغاريا. ووصل مدعون ومحققون سويسريون، صباح الثلاثاء، إلى المدينة لتنفيذ عملية خاصة في حي الغجر بالمدينة. وتم تطويق المنطقة بأكملها من قبل الشرطة البلغارية.

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قال بوريسلاف سارافوف، نائب المدعي العام في بلغاريا: "نحن نستجوب الشهود هنا، خلال عمليات البحث وجدنا مواد يحتاجها زملاؤنا السويسريون. وتم العثور على وثائق بنكية استخدمت في تحويل الأموال".

ووفقا له، فقد وصف المحققون السويسريون أنشطة المجموعة بأنها استغلال واستعباد. وكان وضع المواطنين الذين تم تهريبهم إلى جنيف ولوغانو صعبا للغاية، فقد أُجبروا على ممارسة الدعارة أو التسول والعيش تحت الجسور.

ويواجه المعتقلون الستة المحاكمة في سويسرا. وبموجب القانون المحلي، يواجهون ما يصل إلى 20 عاما في السجن.

المصدر: نوفوستي

 

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