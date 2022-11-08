رئيسة تايوان تحذر من خطر حقيقي للغزو الصيني

حذرت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، من خطر حقيقي لغزو الصين تايوان.

وقالت تساي في تصريح لمجلة "ذي أتلانتيك": "هذا صحيح أنه قد يحدث لنا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين له".

وأضافت: "هناك خطر حقيقي. وهذه ليست مجرد إثارة الضجة".

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يذكر أن حكومة مستقلة تدير تايوان منذ عام 1949، حين مني حزب القوميين "الكومينتانغ" بالهزيمة في الحرب الأهلية مع الشيوعيين، وانسحبت قيادته إلى الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من الأراضي الصينية.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي، أن الصين ستسعى لضمان الوحدة مع تايوان بطرق سلمية، لكنها لن تتعهد باستبعاد استخدام القوة لحل القضية.

وازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس الماضي، حيث أعربت الصين عن احتجاجها على هذه الخطوة، وأجرت مناورات عسكرية بالقرب من تايوان.

المصدر: نوفوستي