قديروف يتوعد عبدة الشيطان في نظام كييف بمزيد من المفاجآت

توعّد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عبدة الشيطان في نظام كييف بمزيد من المفاجآت، معربا عن أسفه لزجّهم بالأغرار في القتال، واختبائهم وراء المدنيين لمواجهة الجيش الروسي.

وكتب قديروف: "نحن نعد مفاجآت جديدة للشيطان، هذه ليست كلمات فارغة. أولئك الذين يتابعون تصريحاتي يعرفون جيدا أن النتائج بعد مثل هذه الإعلانات تأتي بوقت قصير. لقد قضينا على أكثر من 600 متطرف".

وأشار إلى أنه يشعر بالأسف تجاه الشعب الأوكراني، وأنه يود أيضا أن يرى العدو، وليس "مواطنين وضعوا لمواجهة الظروف"، ولكن "المحترفين".

وأضاف: "أصبح السكان عبيدا لسياسة الناتو ولا يمكنهم تغيير الوضع في بلادهم بأي شكل من الأشكال. ووفقا لبياناتنا، فإن القوات الأوكرانية منهكة تماما. جوائزنا باهظة الثمن.. نريد أن نرى محترفين يواجهوننا، لا مواطنين أصبحوا رهائن الظروف.. نحن ننتظر".

يشار إلى أن عددا من مسؤولي نظام كييف لا يخفون انتماءهم لعبدة الشيطان، وممارسة طقوس وثنية ونازية.

المصدر: نوفوستي