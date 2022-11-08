وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن مشاكل تعيق التصويت في انتخابات الكونغرس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن التصويت في انتخابات التجديد النصفي يواجه بعض المشاكل التي تؤدي لعرقلته، وبينها اختلاف التوقيت في أجهزة تسجيل الناخبين، وتعرضهم للمضايقات.

ووفقا لشبكة "CNN": "ناخبو مقاطعة ميرسر بولاية نيوجيرسي التي تضم عدة مدن، يصوتون يدويا بسبب مشاكل في أجهزة التصويت".

ونقلت القناة التليفزيونية عن السلطات المحلية، أن العمل جار للقضاء على المشاكل، مشيرة الى أن المشاكل الفنية قد تؤخر فرز الأصوات في الدائرة.

وذكرت القناة أنه في بعض مراكز الاقتراع في تكساس، هناك مشاكل في أجهزة تسجيل الناخبين، ووفقا لها، السبب هو تغيير التوقيت يوم الأحد إلى توقيت فصل الشتاء.

كما اشتكى الناخبون السود من التخويف من قبل العاملين في مراكز الاقتراع، واضطر القاضي إلى عزل أولئك الذين تلقوا مثل هذه الطعون، حسبما ذكرت القناة.

ونقلت شبكة "NBC News" عن مسؤولين من ولاية نورث كارولينا، أن الناخبين تعرضوا للترهيب في مراكز الاقتراع، حيث أفاد الناخبون في بعض المناطق عن تعرض المسؤولين للمضايقة والترهيب، ولا سيما الطلاب العائدون من مراكز الاقتراع إلى الصفوف تعرضوا للمضايقة، وتصف السلطات هذه الأحداث بأنها معزولة وتتفهمها.

وكما ورد في ولاية لويزيانا، كان لابد من تغيير أحد مراكز الاقتراع بسبب تهديد بوجود قنبلة.

المصدر: نوفوستي