تجدد القتال في إقليم أوروميا الإثيوبي يخلف عشرات القتلى

أفادت "أسوشيتد برس" نقلا عن شهود، بوقوع عشرات القتلى باشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الإثيوبية، ومتمردي جيش تحرير أورومو بإقليم أوروميا الإثيوبي مؤخرا.

إقرأ المزيد

ونقلت "أسوشيتد برس" عن شاهد في بلدة بيلا بمنطقة غرب ووليغا قوله إنه "رأى جثثا متناثرة على الأرض بعد هجوم جوي مزعوم يوم 2 نوفمبر"، مما وصفها بأنها "طائرة تحليق صغيرة" أو على الأرجح طائرة مسيرة.

وأردف: "كان يوم السوق والطلاب يغادرون المدرسة..توقفت عن عد القتلى، لكن عدة عشرات من الأشخاص قتلوا وأصيبوا".

وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد ألقى شهود في هجمات وقعت مؤخرا في أوروميا باللوم على القوات الإثيوبية.

وقال قس في بيلا إن "أعضاء كنيسته دفنوا 11 ضحية"، فيما وصفها بهجمة من طائرة مسيرة.

وأكمل: "مئات الأشخاص أصيبوا وأرسلوا إلى مستشفيات قريبة".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه "تبع الهجوم قتال عنيف صباح يوم الأحد الماضي بين قوات إثيوبية ومتمردين في بلدة نقمتي في منطقة شرق ووليغا".

ولفت شاهد عيان للوكالة إلى أن "قوات الحكومة استعادت السيطرة على البلدة عصر ذلك اليوم".

المصدر: "أ ب"