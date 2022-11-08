عمره 15 يوما.. القضاء الفرنسي يحاكم أبا بتهمة اغتصاب ابنه الرضيع

نشر موقع "وست فرانس" الفرنسي يوم الثلاثاء، تفاصيل قضية تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم أب على اغتصاب ابنه الرضيع البالغ 15 يوما.

وقال الموقع إن الأب الذي يبلغ من العمر 32 عاما، مثل يوم الاثنين أمام محكمة جنايات فيندي بتهمة اغتصاب ابنه في عام 2019 عندما كان الأخير يبلغ من العمر 15 يوما فقط.

وذكر أن المقربين من المتهم وصفوه بالطيب والحساس والكريم، إلا أنه كان يخفي جانبا أكثر قتامة من شخصيته.

وأفاد بأن المتهم تم القبض عليه سابقا متلبسا وهو يصور امرأة تستحم في أحد المخيمات في إيل دي ري، حيث نفى أعمال التلصص هذه أمام قوات الدرك التي احتجزت هاتف.

واكتشف المحققون في الجهاز أكثر من 50 ألف صورة إباحية، تم تنزيلها جميعا من الإنترنت باستثناء واحدة تم تصويرها مباشرة بالهاتف وثقت المتهم بصدد ممارسة حركات منافية للأخلاق مع ابنه.

وأشار إلى أنه ومباشرة بعد الكشف عن الحقائق، قررت الزوجة ترك الأب الشاب، حيث أكدت أنها وأثناء حزم الأمتعة كتشف هاتفين مخفيين آخرين يحتويان أيضا على صور إباحية للأطفال، بالإضافة إلى صورة لها وهي نائمة وتتعرض لاعتداء جنسي من قبله.

وأكدت أن المتهم اعترف بجميع الوقائع، مشيرة إلى أنه ويواجه 20 عاما من السجن الجنائي.

المصدر: موقع "وست فرانس" الفرنسي