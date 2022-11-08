البنتاغون: لا نستطيع تأكيد معلومات كييف حول نية إيران بيع صواريخ لروسيا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر، أن الولايات المتحدة غير قادرة على تأكيد معلومات كييف حول "اتفاق إيران مع روسيا على تزويدها بصواريخ باليستية في نوفمبر".

وقال رايدر عندما طلب منه التعليق على مزاعم كييف حول خطط طهران لنقل صواريخ إلى روسيا هذا الشهر: "مرة أخرى، لا أستطيع تأكيد هذه المعلومات. أعتقد أنني ذكرت هذا من قبل".

وأضاف: "لا يمكننا تقديم أي معلومات، ليس لدينا أي معلومات تؤكد الآن أن إيران نقلت صواريخا باليستية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

المصدر: تاس