"بلومبيرغ": القاهرة قد تستضيف اجتماعا بين موسكو وواشنطن حول معاهدة "ستارت-3"

رجحت "بلومبيرغ" عقد الولايات المتحدة وروسيا اجتماعا في القاهرة الأسابيع المقبلة، لبحث استئناف عمليات التفتيش المتبادلة في إطار معاهدة "ستارت-3" للصواريخ الهجومية الاستراتيجية.

وقالت "بلومبيرغ": "روسيا والولايات المتحدة تعتزمان الاجتماع في الأسابيع المقبلة لبحث استئناف عمليات تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة "ستارت-3"".

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية للوكالة أنه يجري التحضير لاجتماع للجنة الاستشارية الثنائية حول "ستارت -3"، لكنه امتنع عن تحديد متى وأين سيعقد بالضبط. لكنه أشار إلى أنه لن يعقد في جنيف.

وأشارت نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن الاجتماع يمكن أن يعقد في القاهرة.

المصدر: نوفوستي