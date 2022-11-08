البنتاغون: وزير الدفاع لم يتحدث مع البيت الأبيض حول استقالته بعد انتخابات الكونغرس

قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن، لم يتحدث مع البيت الأبيض حول ترك منصبه بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر، للصحفيين "أوستن لن يتكهن بما قد يحمله المستقبل، إنه يركز الآن على قيادة البنتاغون".

وصوت الأمريكيون الثلاثاء في انتخابات منتصف الولاية في استحقاق مفصلي يشمل تصويتا على مستويات عدة سيحدد هامش المناورة للرئيس جو بايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024، والتي قد يخوضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز