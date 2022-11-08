اختتام قمة المناخ في مصر برسالة فيديو غير متوقعة لزيلينسكي

اختتمت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول تغير المناخ في مصر، برسالة فيديو لم تكن على قائمة المتحدثين، بعثها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وألقى أكثر من 120 رئيس دولة خطابات قصيرة في المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء، فيما يمنح القادة الذين ليسوا على قائمة المتحدثين في 7و8 نوفمبر، فرصة للتحدث في الجزء الثاني يومي 15 و16 نوفمبر.

ولم يتم التخطيط لخطاب زيلينسكي في القائمة الرسمية للمتحدثين، التي تم استكمالها وتغييرها باستمرار حتى اليوم الثلاثاء، ولكن اتضح أنه الأخير في سلسلة من الخطب الأخرى.

وتحدث زيلينسكي في معظم خطابه عن الأزمة الأوكرانية، متهما روسيا بالتسبب بأزمة الطاقة، وعدد من المشاكل الأخرى.

المصدر: نوفوستي