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بريطانيا تعتزم إرسال مروحيات هجومية إلى إستونيا

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بريطانيا تعتزم إرسال مروحيات هجومية إلى إستونيا
Legion-Media Justin Ng / Avalon
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ونظيره الإستوني هانو بيفكور، في بيان مشترك أن لندن تعتزم إرسال مروحيات هجومية "أباتشي" و"شينوك" إلى إستونيا لتعزيز قدرات قوات "الناتو".

وقالت الحكومة البريطانية في بيانها: "ستعزز بريطانيا فاعلية القوات المتواجدة بشكل دائم في البلاد (وبشكل خاص أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى وراجمات الصواريخ)، مع متابعة النشر الدوري للقوات إضافية والمعدات، بما في ذلك مروحيات أباتشي وشينوك".

ووفقا للبيان، ستبدأ عمليات التوريد في يناير 2023.

وقرر حلف "الناتو" في قمته في وارسو عام 2016، نشر كتائب متعددة الجنسيات في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا بناء على طلب هذه الدول.

المصدر: نوفوستي

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