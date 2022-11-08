"نيكول" تتحول إلى عاصفة استوائية وتتجه نحو ساحل فلوريدا

أشار خبراء الأرصاد الجوية إلى اشتداد عاصفة "نيكول" وتحولها الثلاثاء إلى عاصفة استوائية، اتجهت نحو شمال غرب جزر الباهاما والساحل الأطلسي لفلوريدا.

ولا تزال مجموعة من التحذيرات سارية، فالعديد من المناطق مازالت تعاني من الأضرار الناجمة عن إعصار إيان، الذي ضرب ساحل الخليج الجنوبي الغربي لفلوريدا باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة في أواخر سبتمبر، قبل هطول كميات غزيرة من الأمطار في جزء كبير من وسط الولاية.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة على مناطق لا تزال تتعافى من فيضانات إيان.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي، إن التحذيرات من الإعصار سارية في أباكوس وجزر بيري وبيميني وجزيرة غراند باهاما.

وظلت مناطق أخرى من جزر الباهاما، بما في ذلك جزيرة أندروس والمقاطعة الجديدة وإليوثيرا، تحت تحذير من عاصفة استوائية.

المصدر: أ ب