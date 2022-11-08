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روسيا.. العثور على موقع هبوط مروحية "مي-2" الاضطراري في مقاطعة كاستروما

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روسيا.. العثور على موقع هبوط مروحية
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة كاستروما العثور على موقع هبوط مروحية "مي-2" الاضطراري، حيث وصل رجال الإنقاذ، وهرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأشارت الإدارة، إلى أنه سيتم تقديم المساعدة الطبية للضحايا في مستشفى مدينة كاستروما.

وأضافت: "تم تجهيز غرفتي عمليات في المستشفى، وتشكيل فريقين جراحيين وأماكن في العناية المركزة. وتوفير الأدوية اللازمة".

وكشفت الإدارة في وقت سابق أنه خلال هبوط اضطراري مروحية من طراز "مي-2" كانت تقوم برحلة إسعافية في مقاطعة كاستروما، ولقي المريض مصرعه وأصيب طياران ومسعفان.

المصدر: نوفوستي

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