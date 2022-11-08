نشطاء دوليون يطالبون تركيا بالإفراج عن الطبيبة شيبنم فنجانجي

طالبت لجنة مستقلة في الأمم المتحدة أنقرة بالإفراج عن الطبيبة التركية شيبنم فنجانجي، المحتجزة بتهمة التحريض على الإرهاب.

واتهمت اللجنة المستقلة في مجال حقوق الإنسان، تركيا باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب، لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان بدعوى التحريض على الإرهاب، وتلفيق تهم جنائية بحقهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الطبيبة دون شروط.

وأشارت اللجنة إلى أن الطبيبة الشرعية فنجاني ساهمت في إعداد مستند يطلق عليه "بروتوكول إسطنبول" يحتوي على مقاطع فيديو يزعم استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد مسلحين أكراد شمال العراق، ليكون بمثابة مرجع دولي يدين إسطنبول في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.

ومن جهتها نفت السلطات التركية صحة ما نسب إليها، وأكدت أنها فبركات عارية عن الصحة.

المصدر: أ ف ب