 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد تركيا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد تركيا
Globallookpress
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4xh

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب أنشطتها في التنقيب في شرق المتوسط.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير 2020، على خلفية أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023.

وتتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.

وشملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا