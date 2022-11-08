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غوتيريش يعرب لمبعوث روسيا لشؤون المناخ عن تقديره للمساهمة الروسية بالمفاوضات الدولية

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غوتيريش يعرب لمبعوث روسيا لشؤون المناخ عن تقديره للمساهمة الروسية بالمفاوضات الدولية
AFP
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أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمبعوث الرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إيديلغيرييف على هامش قمة المناخ في مصر، عن امتنانه لروسيا على مساهمتها بمفاوضات المناخ الدولية.

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وبحث الطرفان ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة تغيير المناخ، حيث شددا على أهمية تنفيذ اتفاق باريس.

من جهته، أعرب أنطونيو غوتيريش عن تقديره العالي لمساهمة روسيا في عملية المفاوضات الدولية، لافتا إلى أهمية مناقشة قضايا الخسائر والأضرار الناجمة عن عواقب تغيير المناخ والتمويل.

وتم الإعراب عن الالتزام بمناقشة تدابير تمويل جهود البلدان النامية لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التكيف مع آثاره الضارة.

وفي ختام المباحثات دعا أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود من أجل تجنب أزمة الغذاء العالمية.

المصدر: RT

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