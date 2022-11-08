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مسؤول كوري جنوبي: نبحث سبل منع بيونغ يانغ من تمويل برامجها النووية والصاروخية

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مسؤول كوري جنوبي: نبحث سبل منع بيونغ يانغ من تمويل برامجها النووية والصاروخية
AFP
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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن بلاده تبحث سبل منع كوريا الشمالية من تمويل برامجها النووية والصاروخية عبر أنشطتها في الفضاء الإلكتروني.

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ونقلت "يونهاب" عن المسئول قوله: "نخطط لإجراء مراجعة والسعي إلى تنفيذ مختلف الإجراءات من أجل منع حصول كوريا الشمالية على الأموال اللازمة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية من خلال أنشطتها في الفضاء الإلكتروني".

وأشار إلى أن "سيئول تراقب عن كثب الاتجاهات المتعلقة بأنشطة سرقة العملات الرقمية والمشفرة لكوريا الشمالية من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة"، حيث زعم أن كوريا الشمالية قد حصلت على العملات الرقمية والمشفرة لتمويل برامجها النووية والصاروخية المتطورة.

المصدر: "يونهاب"

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