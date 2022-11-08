بريطانيا تختبر أسلحة ليزر بعيدة المدى

أعلن الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اختبار سلاح الطاقة طويل المدى الموجه بالليزر DragonFire.

ووفقا للبيان: "تم إجراء اختبار لأول سلاح طاقة موجه بالليزر بعيد المدى وعالي الإنتاجية في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع التابع لوزارة الدفاع في بورتون داون".

وفي وقت سابق، اختبر فريق من المتخصصين قدرة الليزر على تتبع الأهداف بدقة عالية والحفاظ على شعاع الليزر في نقطة محددة. تضمنت الاختبارات الجديدة استخدام النموذج الأولي لسلاح الليزر "DragonFire" لضرب أهداف متعددة على مسافات مختلفة.

وقال البيان، إن هذه الاختبارات التي تختبر قوة السلاح ودقته، ستساعد في تحليل أفضل لعمل أسلحة الليزر وخصائصها، بالنظر إلى مسافة معينة.

ويذكر أن الاختبارات كانت "تتويجا لاستثمار مشترك كبير"، من قبل وزارة الدفاع البريطانية وصناعة الأسلحة بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، والتي استمرت عدة سنوات.

ويمكن أن توفر أسلحة الطاقة الموجهة بالليزر قوة فتاكة عالية بتكلفة أقل، وعبء لوجستي منخفض، وزيادة الكفاءة مقارنة بأنظمة الأسلحة الأخرى، وأضاف البيان، أن مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن تؤثر بشكل خطير على مسار العمليات العسكرية في المستقبل.

المصدر: نوفوستي