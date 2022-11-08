بعثة الولايات المتحدة في العراق تصدر بيانا بخصوص وفاة مواطن أمريكي في بغداد

أصدرت بعثة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص وفاة المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد.

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وقالت في بیانها: "بعثة الولايات المتحدة في العراق تؤكد وفاة المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد - العراق".

وأضافت: "نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة..نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد على خسارتهم، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة من خلال قنصليتنا، أما لخصوصية عائلة الفقيد خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر".

المصدر: RT