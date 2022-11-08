دعا زعيم حزب "الوطنين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتفاوض مع روسيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية لن تنتحر من أجله وعصابته في مواجهة روسيا.

وكتب فيليبو على "تويتر": "على زيلينسكي أن يوقف نزواته ويبدأ المفاوضات. لا يستطيع الناس تحمل ذلك بعد الآن. بلداننا لن تنتحر من أجله ومن أجل عصابته! نريد السلام وليس الحرب الأبدية".

وقال زعيم حزب "الوطنين" الفرنسيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة سئمت من زيلينسكي وستتخلص منه بمجرد انتهاء دوره "دمية" أمريكية في كييف.

المصدر: نوفوستي