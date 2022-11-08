"العدالة والتنمية": اتهام ماكرون تركيا بـ"الإمبريالية" خطأ فادح

استنكر حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة بأنها "قوة إمبريالية"، معتبرا ذلك "خطأ فادحا".

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وعلى حسابه في "تويتر"، دان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الثلاثاء، اتهام ماكرون لتركيا بأنها "قوة إمبريالية في إفريقيا".

وأضاف جليك: "من المعروف للعالم أجمع أن ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا قد فرض أثمانا باهظة على الأفارقة ولا يزال مستمرا".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طور علاقات عميقة في إفريقيا برؤية تستند على المساواة والشراكة.

كما اعتبر أن "ماكرون منزعج من هذا الوضع لأنه يحمل آثار عقلية استعمارية ترى في إفريقيا ملكا لهم"، مضيفا: "اتضح أن الشركات الفرنسية ذات الصلة مع المؤسسات الفرنسية دعمت كلا من "داعش" و"بي كي كي" (حزي العمال الكردستاني) في سوريا، لهذا السبب من الخطأ الفادح أن يتهم السيد ماكرون تركيا بأنها قوة إمبريالية في حين كان يجب أن يعتذر للشعب التركي".

وأكد أنه "من الخطأ أن يختصر ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية في مناهضة تركيا، لأنه بهذا الموقف يضر بإمكانات التعاون التي يجب إيجادها في مواجهة التحديات التي يواجهها حلف الناتو".

المصدر: "الأناضول"