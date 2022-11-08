وسائل إعلام: احتجاز طائرات مسيّرة في إيطاليا متوجهة إلى روسيا

زعمت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن سلطات مقاطعة كالابريا الإيطالية "احتجزت مجموعة من الطائرات الأمريكية المسيرة كانت متوجهة لروسيا".

وذكرت الصحيفة نقلا عن محققين، أن الشحنة وصلت إلى إيطاليا في مايو.

وزعمت أن السلطات الروسية "حاولت استيراد مكونات عسكرية" من الولايات المتحدة عبر إيطاليا تشمل مجموعة من أجهزة الاستطلاع التي انتهى بها المطاف في ميناء مدينة جويا تورو في عدة حاويات حيث تم احتجازها من قبل الجمارك المحلية والحرس المالي الإيطالي.

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وأضافت: "الوجهة النهائية للشحنة هي قطر، حيث كان من المقرر استخدامها خلال استضافة كأس العالم. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت قطر هي الوجهة الحقيقية قبل تسليم الشحنة إلى الجيش الروسي".

وتتوقع الصحيفة أن الحاويات، بعد مغادرتها للميناء الإيطالي، يمكن أن يتم تسليمها إلى سوريا بعد إيقاف تشغيل خدمة تحديد المواقع، حيث سيتم نقلها بعد ذلك إلى روسيا.

وأضافت أن الجانب الأمريكي أرسل فريق تحقيق إلى إيطاليا، للوقوف على الحادث.

المصدر: نوفوستي