العثور على قنبلة ألمانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا

أعلن مسؤول كتيبة المهندسين الخامسة في بولندا، كارول والتشاك، أن عمال بناء بولنديين عثروا على قنبلة جوية ألمانية أثناء بناء سد على نهر أودرا على الحدود مع ألمانيا.

وقال والتشاك: "أثناء العمل على بناء سدود على نهر أودرا في سلوبيس بمحافظة لوبوسكي، عثر العمال على قنبلة كبيرة غير منفجرة. هذه قنبلة جوية ألمانية وزنها 250 كيلوغراما من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وسيتم تدميرها في موقع الاختبار".

من جانبه أوضح المتحدث باسم الشرطة أغنيشكا كاتشماريك، إنه تم العثور على القنبلة على بعد مئات الأمتار من جسر السيارات الحدودي.

وأضاف: "تم إيقاف العمل على الفور، وإغلاق المنطقة إلى حين انتهاء خبراء الألغام من عملهم.. ستبقى المنطقة تحت حراسة الشرطة. ولأسباب أمنية، كان من الضروري أيضا إخلاء السكان من عدة مجمعات سكنية".

المصدر: نوفوستي