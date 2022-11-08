قوات "أحمد" الروسية: الأنباء حول خسائرنا في مدينة ليسيتشانسك كاذبة

نفى قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية حول خسائرهم في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال علاء الدينوف: "كما أصبح معروفا، يواصل العدو، دون خجل، نشر قصص كاذبة عن بعض الخسائر المفترضة بين "رجال قديروف" في ليسيتشانسك. إنه أمر مضحك. نحن نسمح لهم بخوض معارك افتراضية".

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وأشار إلى أن كل شيء تحت السيطرة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات أحمد الخاصة والفيلق الثاني للجيش الروسي.

وأكد أن "العدو يتحول إلى وضعية الدفاع"، وأضاف: "مفتاح نجاحنا هو العمل المنسق جيدا لقوات أحمد الخاصة، والفيلق الثاني للجيش من قوات لوغانسك.

المصدر: تاس