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تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا

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تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا
AFP
القوات التركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا.

وقالت الدفاع التركية إنه تم تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني أرادوا زعزعة الأمن في منطقة "نبع السلام".

وأضافت في بيان مقتضب أن قوات الكوماندوس قامت بما هو ضروري.

المصدر: الدفاع التركية

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