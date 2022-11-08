تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا
AFP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا.
وقالت الدفاع التركية إنه تم تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني أرادوا زعزعة الأمن في منطقة "نبع السلام".
وأضافت في بيان مقتضب أن قوات الكوماندوس قامت بما هو ضروري.
Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSBpic.twitter.com/0JMxAgk57y
المصدر: الدفاع التركية